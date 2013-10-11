СБУ подтвердила проведение следственных действий в офисе Укрспецэкспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Мы подтверждаем проведение вчера неотложных следственных действий сотрудниками киевского управления в этой компании», - заявили в пресс-центре, не уточнив в то же время, в чем заключались эти следственные действия и в рамках какого уголовного производства они осуществлялись.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службе концерна, СБУ в сопровождении спецподразделения «Альфа» провела выемку ряда документов в «Укрспецэкспорте» и государственном предприятии «Укроборонсервис». Выемка документов осуществлялась на основании судебного решения – в рамках расследования уголовного дела относительно одной из компаний, которая не входит в состав ГК «Укроборонпром». «Эта компания является контрагентом ГК «Укрспецэкспорт», которая поставляет комплектующие и запасные части», - сказал руководитель управления информационной политики концерна Андрей Масальский.