СБУ в сопровождении спецназа изъяла документы "Укрспецэкспорта" - СМИ

10 октября СБУ в сопровождении группы "Альфа" ворвалась в здание Государственного концерна "Укроборонпром" и провела выемку документов в офисе компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт". Об этом ZN.UA сообщил источник в "Укрспецэкспорте".

Одновременно выемка документов произошла еще в одном предприятии концерна - ГП "Укроборонсервис".

Источник в "Укрспецэкспорте" сообщил, что эти события связаны с активной деятельностью бывших руководителей этих компаний, а также Минобороны Дмитрия Саламатина и Дмитрия Пляцука по продаже коммерсантам боевого оружия.

По данным ZN.UA, выемка документов в уголовном деле была инициирована следственным управлением СБУ.

Причиной для открытия уголовного дела стало обнаружение факта продажи спецэкспортерами конкретному ООО автоматов, пистолетов, пулеметов, гранатометов, боеприпасов, бронетранспортеров, танков со стволами (не прошедшими конверсию), приборов ночного видения и других видов вооружения.

Частная компания приобрела у спецэкспортеров оружие для реализации за рубеж.

Напомним, 12 июля госконцерн "Укроборонпром" уволил с должности генерального директора "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова. Перегудов возглавлял "Укрспецэкспорт" с января 2011 года по февраль 2012 года, сменив в должности назначенного главой "Укроборонпрома" Дмитрия Саламатина. В феврале-июне 2012 года после назначения Саламатина министром обороны занимал должность главы "Укроборонпрома".

Напомним, "Укрспецэкспорт" - основной экспортер всех видов вооружений и военной техники Украины.