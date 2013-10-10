Госзембанк обеспечит аграриев доступными кредитами – эксперт

Такие поправки позволят банку уже в 2013-м году приступить к кредитованию аграриев, в основном – для малого и среднего бизнеса.

Так, генеральный директор инвестиционно-банковской компании «European Capital Management» Вадим Браиловский прокомментировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность и пользование». Документ в данное время находится на рассмотрении в Верховном Совете Украины.

По словам эксперта, проект закона законодательно обеспечивает передачу государственных сельхозземель в собственность и пользование Государственного Земельного банка.

«Принятие проекта закона позволит Государственному земельному банку приступить к выдаче дешевых кредитов малым и средним сельскохозпредприятиям, а также фермерским хозяйствам. Ставка по таким займам будет на 7%-10%, меньше ставок коммерческих банков», - отмечает эксперт.

Браиловский предполагает, что переданная в собственность и управление Государственного земельного банка государственная земля позволит за счет операций с ней удешевить кредиты для фермеров, и уже через два года выдавать их по европейской процентной ставке – 3% годовых.

По словам эксперта, основной задачей созданного структуры является развитие малого и среднего бизнеса в сельской местности за счет доступных и дешевых кредитов.

«Государственный Земельный Банк» будет кредитовать аграриев под залог земли, а также выступать надежным и легальным посредником между ее продавцами и покупателями»», - уточняет он.

Браиловский напоминает, что в уставной капитал «Государственный Земельный банк» планируется внести 2,6 млн. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения, по предварительным данным оценка 2,6 млн. га составляет порядка 52 млрд. гривен.

«Для этого и необходимо сейчас внести поправки в Земельный кодекс о снятии для Государственного Земельного банка ограничения, гласящего, что в его собственности может находиться 100 гектаров земли. Такие поправки позволят банку уже в 2013-м году приступить к кредитованию аграриев, в основном – малого и среднего бизнеса», - считает он.