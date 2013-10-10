Россиянин пытался вывезти из Украины валюту почти на 46 млн грн (добавлено видео)

В Харьковской области таможенники и пограничники сегодня ночью задержали россиянина, который пытался перевезти через украинско-российскую границу иностранную валюту на 45,7 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства налогов и сборов, человек выезжал из Украины через пункт пропуска «Гоптовка» автомобилем Toyota Land Cruiser Prado вместе с женой и ребенком.

Таможенники обратили внимание, что 32-летний россиянин не четко отвечает на вопрос и выглядит взволнованным. Также было учтено, что специфика строения автомобиля предусматривает наличие дополнительного топливного бака, в котором могут перевозиться запрещенные товары. Поэтому было инициировано проведение углубленного досмотра автомобиля, и он был направлен на полосу движения «красный коридор».

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Общая смотровая группа в дополнительном топливном баке нашла 2,7 млн. долларов, почти 1,08 млн. евро и 50 млн. российских рублей.

За сокрытие валюты у злоумышленника изъят автомобиль стоимостью 270 тыс. грн.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Жителю Белгородской области придется давать объяснение о перевозке через границу валютных ценностей.