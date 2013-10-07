Один из раненых пограничников Сумщины перенес еще одну операцию

Один из пограничников, который был ранен в результате взрыва в пункте пропуска "Бачевск" (Сумская область) на российско-украинской границе, пошел на поправку, а второй перенес еще одну операцию - его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Сергей Астахов.

"Тот, который пострадал немного меньше - он уже в субботу был доставлен в пограничный госпиталь в Киеве, его состояние намного лучше. Второго еще раз оперировали еще вчера, его состояние стабильно тяжелое", - сказал Астахов в телефонном разговоре.

В понедельник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что мужчина, подорвавшийся на границе, является боевиком. Украинские следственные органы, по данным СМИ, предполагают, что этот человек мог быть связан с террористами из Кабардино-Балкарии, и намерены обратиться к правоохранительным органам РФ за помощью в расследовании.

Напомним, в ночь на 4 октября мужчина при проверке документов подорвал себя в пункте пропуска "Бачевск" на российско-украинской границе. В результате, сам подрывник погиб, а два украинских пограничника получили ранения и были госпитализированы в районную больницу города Глухова в тяжелом состоянии. Открыто уголовное производство по четырем статьям, молдаване, в чьем автобусе прятался мужчина, задержаны.