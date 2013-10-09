Во Франции после реконструкции откроется старейший кинотеатр в мире

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, кинотеатр ”Эдем” был закрыт на реконструкцию в 1995 году. Внутри кинотеатра был проведен ремонт, старые сиденья заменены вельветовыми креслами, а на смену коврам пришел дубовый паркет. Реконструкция коснулась и внешнего облика здания - в частности, фасад кинотеатра теперь украшает мозаика.

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В конце XIX века кинотеатр принадлежал другу отца братьев Люмьер - Раулю Галло (Raoul Gallaud), и именно здесь впервые в истории был продемонстрирован фильм пионеров кинематографа - ”Прибытие поезда на вокзал”, полное название которого звучит как ”Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”.

Впоследствии ”Эдем” не раз становился площадкой для выступлений таких французских звезд как Ив Монтан и Фернандель. Однако после 1980-х годов судьба кинотеатра складывалась не самым лучшим образом. Его владелец был убит и посетители перестали приходить в ”Эдем”. До полного закрытия в 1995 году кинотеатр открывался ежегодно только на одну неделю для фестиваля, на котором демонстрировались первые фильмы в истории кинематографа.

Как ожидается, открытие кинотеатра завтра посетят актрисы Жюльет Бинош и Натали Бай, а также режиссер Роман Полански. Обновленный 166-местный кинотеатр будет работать не только площадкой для демонстрации фильмов, но также предложит гостям экспозицию об истории кино.