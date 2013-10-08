Дрыжаку зачитали обвинительный акт

В суде по делу «врадиевских насильников» прокурор зачитал обвинительный акт. Среди прочих данных в нем указано, что один из подсудимых капитан Евгений Дрыжак скрывал дома заявления людей о кражах, в том числе – мобильных телефонов и кур. Кроме того, по данным прокуратуры, Дрыжак хранил дома каннабис, сообщает "Сегодня".

Напомним, сегодня проходит суд по делу об изнасиловании и жестоком избиении жительницы Врадиевки Ирины Крашковой. В преступлении обвиняют двоих бывших милиционеров Евгения Дрыжака и Дмитрия Полищука, а также таксиста Сергея Рябиненко.

На Ирину Крашкову напали в конце июня. Девушку силой затолкали в машину, вывезли в лесополосу, жестоко избили и изнасиловали. В своих обидчиках Ирина узнала милиционеров и таксиста. Сам Дрыжак утверждает, что в это время был на дежурстве в милиции, однако прокуратура не раз заявляла о том, что его алиби рассыпалось. После нападения Ирина перенесла несколько операций.