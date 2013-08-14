Две из трех экспертиз показали, что Крашкову не насиловали - адвокат Дрыжака
Две из трех сделанных экспертиз подтвердили, что Ирину Крашкову не насиловали.
Об этом сообщил адвокат Евгения Дрыжака Владимир Клименко, передает ТСН.
По словам адвоката, после открытия для всех участников материалов уголовного дела выяснилось, что в двух из трех исследований биологических смывов нет мужского ДНК. А значит, нельзя говорить об изнасиловании.
Третья экспертиза, сделанная через полторы недели после изнасилования - 8 июля - обнаружила следы мужской ДНК, но кому она принадлежит, экспертам выяснить не удалось. Кроме этого, под ногтями у Ирины Крашковой эксперты не нашли никаких биологических следов ни милиционера Дрыжака, ни его коллеги Полищука. Так же, уверяет юрист, не нашли следов Дрыжака в машине, в которой Ирину Крашкову вывезли за город.
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"С ногтей Крашковой были сняты пробы, которые установили, что под ногтями находится только генетический материал Рябиненка. Дрыжака и Полищука там нет", - заверил адвокат. В то же время, николаевская прокуратура материалы дела пока не комментирует.
А вот защитник Ирины Крашковой уверен, что заявление адвоката подозреваемого не соответствует действительности: "Это однозначно неправда. Прокуратура заявляла, что существуют материалы, которые доказывают вину Дрыжака и Полищука, раз. Во-вторых, есть объяснение Рябиненка и объяснения потерпевшей, которые сходятся. Адвокат Дрыжака выступает как защитник, и он ищет любые основания, чтобы оправдать своего клиента".
Напомним, подозреваемому Дрыжаку в Центральном райсуде Николаева прокуратура ходатайствовала продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до трех месяцев. Постановление по существу судья вынесет 14 августа в девять утра.
Как сообщалось, 26 июня в Николаевской области изнасиловали и жестоко избили молодую женщину. Трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю жительницу пгт Врадиевка Ирину Крашкову, которая возвращалась с дискотеки, и вывезли ее в лесополосу возле села Сырово. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и капитан Евгений Дрыжак. В избиении также якобы участвовал местный таксист Сергей Рябиненко.