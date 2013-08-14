Две из трех экспертиз показали, что Крашкову не насиловали - адвокат Дрыжака

Об этом сообщил адвокат Евгения Дрыжака Владимир Клименко, передает ТСН.

По словам адвоката, после открытия для всех участников материалов уголовного дела выяснилось, что в двух из трех исследований биологических смывов нет мужского ДНК. А значит, нельзя говорить об изнасиловании.

Третья экспертиза, сделанная через полторы недели после изнасилования - 8 июля - обнаружила следы мужской ДНК, но кому она принадлежит, экспертам выяснить не удалось. Кроме этого, под ногтями у Ирины Крашковой эксперты не нашли никаких биологических следов ни милиционера Дрыжака, ни его коллеги Полищука. Так же, уверяет юрист, не нашли следов Дрыжака в машине, в которой Ирину Крашкову вывезли за город.

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"С ногтей Крашковой были сняты пробы, которые установили, что под ногтями находится только генетический материал Рябиненка. Дрыжака и Полищука там нет", - заверил адвокат. В то же время, николаевская прокуратура материалы дела пока не комментирует.

А вот защитник Ирины Крашковой уверен, что заявление адвоката подозреваемого не соответствует действительности: "Это однозначно неправда. Прокуратура заявляла, что существуют материалы, которые доказывают вину Дрыжака и Полищука, раз. Во-вторых, есть объяснение Рябиненка и объяснения потерпевшей, которые сходятся. Адвокат Дрыжака выступает как защитник, и он ищет любые основания, чтобы оправдать своего клиента".

Напомним, подозреваемому Дрыжаку в Центральном райсуде Николаева прокуратура ходатайствовала продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до трех месяцев. Постановление по существу судья вынесет 14 августа в девять утра.

Как сообщалось, 26 июня в Николаевской области изнасиловали и жестоко избили молодую женщину. Трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю жительницу пгт Врадиевка Ирину Крашкову, которая возвращалась с дискотеки, и вывезли ее в лесополосу возле села Сырово. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и капитан Евгений Дрыжак. В избиении также якобы участвовал местный таксист Сергей Рябиненко.