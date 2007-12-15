Под Николаевом село на мель иностранное судно с пшеницей
12:20, 15 декабря 2007Общество
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Нужны плавкран и баржа
В 18 час. 15 мин. 13 декабря на реке Южный Буг в зоне ответственности Днепро-Бугского морского торгового порта возле Николаева и села Большая Корениха село на мель судно “Lada 2005” с грузом пшеницы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, судно находится под флагом Коморских островов, перевозило 5 тыс. 102,42 тонны пшеницы. Пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.
Для снятия с мели планируется частичная разгрузка судна с привлечением плавкрана и баржи. Ситуация находится под контролем Одесского Морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС.
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