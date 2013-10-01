Главное за день: обзор топ-новостей за 1.10

Администрация Кремля: Россия не заставляет Украину изменить вектор развития

Россия не заставляет Украину сделать выбор в пользу Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии, однако предупреждает о последствиях ассоциации республики с Евросоюзом. Об этом заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов.

С сегодняшнего дня за городом нужно включать ходовые огни или фары

Начиная с сегодня, 1 октября, все водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, находясь за пределами населенных пунктов

За два года Тимошенко получила четыре тонны еды - ГПС

Тюремщики подсчитали, что Юлия Тимошенко за два года в неволе получила в виде передач 4 тонны продуктов. Если разделить эту цифру на 787 дней с момента заключения экс-премьера, значит, она с съедала в день более 5 килограммов продуктов.

Сегодня начался последний призыв

Срочниками в первую очередь будут комплектоваться воинские части и подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которые привлекаются к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне, на арсеналы, базы и склады. Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах и ​​их отправку в воинские части планируют провести в период с 7 октября по 22 ноября 2013.

Профицит платежного баланса Украины в январе-августе вырос до $ 1,7 миллиарда

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., Что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года.

Дефицит госбюджета за восемь месяцев увеличился вдвое

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 составил 34,753 млрд грн, что вдвое больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,655 млрд грн.

Украина получит кредиты с ЕС и США после подписания Соглашения об ассоциации

За кулисами переговоров по евроинтеграции обсуждается возможность финансовой поддержки Украины европейскими финансовыми институтами сразу же после подписания договора об Ассоциации.

Отопительный сезон начался в 18 регионах Украины

Отопительный сезон по состоянию на 7:00 1 октября начался уже в 18 областях Украины, в частности - в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион). По данным министерства, кроме столицы отопление включено в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

РФ отказала Украине в возвращении уцелевшего рыбака Федоровича домой

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило официальную информацию от следователя об отказе в удовлетворении просьбы украинского консула об изменении меры пресечения в отношении Федоровича - взятие его на поруки.

Уцелевший охранник Каравана рассказал о "работе милицейских режиссеров" (видео)

Носитель главной тайны "караванского стрелка" почти год скрывался на даче и молчал о трагедии. Только теперь он решился рассказать о том, что произошло в прошлом году. "Из-за чего я согласился на это, так это реально поставить все точки над "і". Уже люди будут ориентироваться, где правда, а где ложь", - отметил Феденков.