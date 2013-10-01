С сегодняшнего дня за городом нужно включать ДХО или фары
07:31, 01 октября 2013Общество
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Начиная с сегодня, 1 октября, все водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, находясь за пределами населенных пунктов
С сегодня нужно включать фары либо ДХО
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, соответствующие требования предусмотрены пунктом 9.8 Правил дорожного движения, соответственно с которым с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия – ближний свет фар.
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«Основная цель этого требования - уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий на внегородских дорогах, путем дополнительного обозначения движущегося транспортного средства», - подчеркнули в ГАИ.
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