Профицит платежного баланса Украины в январе-августе вырос до $1,7 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в августе платежный баланс третий месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в августе было отрицательным (-232 млн долл. США), но с начала года осталось положительным и составило 1,7 млрд долл. США, что в 5,4 раза превышает уровень соответствующего периода 2012 года (0,3 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.