Профицит платежного баланса Украины в январе-августе вырос до $1,7 миллиарда
10:27, 01 октября 2013Общество
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Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-августе текущего года составил 1,7 млрд долл., что в 5,4 раза больше профицита за аналогичный период прошлого года.
Профицит составил $1,7 миллиарда / Фото: Обозреватель
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
По информации НБУ, в августе платежный баланс третий месяц подряд сведен с дефицитом. «Сальдо сводного платежного баланса в августе было отрицательным (-232 млн долл. США), но с начала года осталось положительным и составило 1,7 млрд долл. США, что в 5,4 раза превышает уровень соответствующего периода 2012 года (0,3 млрд долл. США)», - говорится в сообщении регулятора.
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