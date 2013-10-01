Выживший охранник Каравана рассказал о "работе милицейских режиссеров" (видео)

"Никаких провалов в памяти нет, с головой все в порядке, адекватно", - сказал он.

Следует отметить, что носитель главной тайны "караванского стрелка" почти год скрывался на даче за Киевом и молчал о трагедии. Только теперь он решился рассказать то, что произошло в прошлом году, сообщает ТСН.

"Из-за чего я согласился на это, так это реально поставить все точки над "і". Уже люди будут ориентироваться, где правда, а где ложь", - отметил Феденков.

"Он (Ярослав Мазурок) вышел, остановился, и смотрел на меня, ждал чего-то подобного. Я подошел, извинился, поздоровался и предложил пройти в комнату. Он сам остановился и смотрел на меня, стоял, никуда не уходил", - вспоминает экс-охранник, который получил две тяжелые раны.

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Феденков признается: сначала ему даже не поверилось, что такой спокойный клиент может что-то украсть. "В разговоре никаких понтов не было, чтобы он требовал что-то. Есть люди, которые украли, выходят и начинают нервничать. У него ничего такого не было, он спокойно расслабленно вышел и так же пошел за мной", - добавил он.

Также он упомянул о многих странных деталях громкого дела: у убийцы были при себе ключи от машины Тойота, которой не было у Мазурка, также охранник утверждает, что не смог опознать ни тела, ни фотографий, хотя в милиции утверждают обратное, а из записи камер наблюдения был вырезан некий эпизод, что свидетельствует о "работе милицейских режиссеров", утверждают Гроші.

Напомним, 26 сентября в киевском ТРЦ "Караван" на Оболони охранники гипермаркета заметили мужчину, который пытался украсть флэш-карту памяти. Для выяснения обстоятельств они пригласили его в подсобное помещение. В ходе беседы мужчина достал пистолет и расстрелял четверых человек. Трое скончались на месте.