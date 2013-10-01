Сегодня начался последний призыв

Об этом сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Как сообщил 26 сентября первый заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Бронислав Жуковский, последний призыв граждан Украины на срочную военную службу в Вооруженных силах Украины будет проходить с уменьшением количества призывников по сравнению с предыдущим призывом на 2500 чел. Это уменьшение связано с реформированием Вооруженных сил Украины и переходом их к комплектованию исключительно военнослужащими по контракту.

Он отметил, что «на протяжении октября – ноября будут призваны и направлены в войска 10 800 чел., в том числе: в Вооруженные силы Украины – 5 тысяч, Внутренние войска МВД Украины – 4 800, Госспецтрансслужбу – 1 000 человек».

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Срочниками в первую очередь будут комплектоваться воинские части и подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которые привлекаются к несению боевого дежурства в противовоздушной обороне, на арсеналах, базах и складах.

Формирование команд молодого пополнения на сборных пунктах и их отправке в воинские части запланировано провести в период с 7 октября до 22 ноября 2013 года.

«В соответствии с задачами, определенными Президентом Украины – Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины и Министром обороны Украины, Концепцией реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года и Государственной комплексной программой реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года, в конце 2013 года предусматривается приостановить призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины, и до конца 2014 года перейти к комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту», – отметил Жуковский.

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Жуковский также проинформировал, что в этом году контракт с Вооруженными силами заключили 8 тысяч граждан, численность военнослужащих по контракту увеличилась на 5 тыс. человек. Таким образом, в Вооруженных силах Украины военнослужащими по контракту укомплектовывает около 60% должностей рядового и сержантского состава.