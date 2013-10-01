Администрация Кремля: Россия не заставляет Украину изменить вектор развития

Об этом заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов, пишет РИА Новости.

"Мы уважаем любой суверенный выбор любого суверенного государства. Украина хочет сделать свой выбор, она его практически сделала, мы этот выбор уважаем", — сказал Иванов в интервью "Газете.ру", "Комсомольской правде", "Российской газете" и "РБК Daily".

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"Каковы последствия этого выбора? По оценкам наших экспертов, в случае вступления в ассоциативные члены Евросоюза Украина потеряет на торговле с Россией минимум 12 миллиардов долларов в год. Мы не заставляем Украину изменить вектор своего развития, мы просто говорим, что за "а" последует "б". Это будет означать конец остаткам украинской космической и авиапромышленности, судостроению, в атомной уже ничего не осталось… Украина станет крупным экспортером сельхозпродукции, хотя в этом я не уверен, а вот рабочей силы — точно. Причем и в Евросоюз, и в Россию", — отметил кремлевский чиновник.

Напомним, Киев рассчитывает в ноябре в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписать соглашениес Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

Советник Президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, нарушит Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, потеряет самостоятельность и перестанет быть для России полноценным партнером.

Кроме того, по словам Глазьева, если Украина подписывает Соглашение об ассоциации, она теряет возможность принимать участие в процессе евразийской экономической интеграции.