За два года Тимошенко получила четыре тонны еды - ГПС

Если поделить эту цифру на 787 дней со времени заключения экс-премьера, получается, она съедала в день более 5 килограмм продуктов, сообщают Вести.

«Эта цифра выведена на основе подсчета веса всех передач Тимошенко за время нахождения в системе Госпенитенциарной службы, — рассказал глава пресс-центра Госпенитенциарной службы Игорь Андрушко. — Это свежие овощи, фрукты, орехи, мясо, которые ей передавала родня. Но утверждать, что она все съедала, мы не можем, никто не следит за тем, что именно она ест. Кроме того, иногда она заказывала обеды в ресторане».

Ранее тетя Тимошенко Антонина Ульяхина говорила нам, что чаще всего семья готовит для осужденной овощи на пару.