Коммунальщики требовали 80 тысяч взятки за ордер на проживание в общежитии

В Днепропетровске работники Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД в Днепропетровской области задержали директора и юриста коммунального предприятия «Жилсервис», которые требовали 80 тыс. грн взятки от мужчины за выдачу ему ордера на проживание в общежитии, которое находится в коммунальной собственности города.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в области, часть денег – 24 тыс. грн должностное лицо получило в своем служебном кабинете.

Еще 24 тыс. грн директор предприятия получил в этот же день в присутствии нотариального представителя мужчины, который пытался прописаться в общежитии. Директор КП «Жилсервис» действовал совместно с юристом предприятия.

Все полученные неправомерным путем деньги изъяты. По данному факту следственное управление ГУМВД внесло сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «предложение или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

До решения суда о мере пресечения задержанные находятся в изоляторе временного содержания Днепропетровска.