В Донецке на взятке взяли главного транспортного инспектора

В Донецке за взятку задержан руководитель Донецкого областного управления Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Игорь Елисаветский.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным источника, близкого к правоохранительным органам, начальник данного управления был задержан сегодня, 30 июля, при получении взятки, и в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

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В пресс-службе прокуратуры Донецкой области подтвердили факт того, что, «действительно, в отношении должностного лица начато уголовное производство по ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины». А также добавили, что «ход данного расследования взят на контроль прокуратурой Донецкой области».