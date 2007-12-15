Президент наградил горноспасателей, погибших на шахте Засядько (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом «За мужество» III степени (посмертно) работников Государственной военизированной горноспасательной службы в угольной промышленности за самоотверженность, мужество и героизм, проявленные во время аварийно-спасательных работ на донецкой шахте имени Засядько. Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно Указу Президента, орденом «За мужество» III степени награждены:

заместитель командира первого военизированного горноспасательного отряда Виктор Арбузов,

респираторщик третьего военизированного горноспасательного отряда Григорий Волчиевский,

командир отделения первого военизированного горноспасательного отряда Владимир Зубков,

респираторщик первого военизированного горноспасательного отряда Юрий Нагорный

респираторщик первого военизированного горноспасательного отряда Александр Соколов.

Как напоминает «Остров», 2 декабря 2007 г. в Донецке, на шахте имени Засядько, во время проведения работ по возведению изолирующих перемычек по пласту L1 произошел взрыв в заперемыченной зоне. На момент взрыва в шахте находились 36 работников шахты и 195 горноспасателей. В результате аварии смертельно были травмированы 5 работников ГВГСС.

Этот взрыв стал третьим в серии взрывов метано-воздушной смеси на шахте имени Засядько. Первый произошел на выемочном участке 13-й восточной лавы пласта L1 горизонта 1078 м шахты Засядько 18 ноября. На момент аварии в шахте находилось 457 шахтеров, в том числе на аварийных участках – 215. Тогда погиб 101 человек.

После этого в шахту спустились горноспасатели, которые должны были ликвидировать последствия аварии и затушить непрекращающийся пожар в поврежденной лаве. В ходе проведения этих работ произошел второй взрыв. В примыкающих горных выработках находилось 67 горняков, которые проводили аварийно-восстановительные, ремонтные и поисково-спасательные работы. Все были подняты на поверхность.