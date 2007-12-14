Американское посольство обещает самый качественный сервис

С 1 января 2008 года оплата за рассмотрение заявлений на получение неиммиграционной визы США возрастет на 31 доллар США – до 131 доллара – для граждан всех стран.

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении Посольства США в Украине, американское законодательство требует от посольства взимать этот сбор для покрытия расходов на процедуру рассмотрения дел по выдаче неиммиграционных виз.

Со времени последнего повышения визового сбора в 2002 году затраты, связанные с мерами безопасности, внедрением систем, основанных на новых информационных технологиях, а также инфляция повысили расходы до 131 доллара.

Посольство США в Украине сделает все возможное, чтобы претендентам на получение визы за оплаченные средства предоставлялся самый качественный сервис.

“Мы назначаем претендентам на визы конкретное время для собеседования и тщательным образом придерживаемся этого графика. Мы пытаемся проводить собеседования в удобной обстановке и выдавать визы как можно быстрее после интервью," – говорится в сообщении посольства.