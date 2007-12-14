Госпромгорнадзор остановил две донецкие шахты

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору по результатам проверок остановил горные работы на арендном предприятии «Шахта им. Засядько» и обособленном подразделении «Шахта им. Калинина» Государственного предприятия «Донецкая угольно-энергетическая компания».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпромгорнадзора.

Согласно сообщению, во исполнение указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и поручения правительства в период с 5 по 10 декабря специалисты комитета провели проверку на соблюдение условий безопасности на 21 шахте, добыча на которых ведется на глубине более 1 тыс. метров.

Всего было проверено 36 высокозагруженных лав на газоносных пластах.

В связи с выявленными нарушениями требований пылегазового режима, паспортов крепления, противопожарной безопасности, правил технической эксплуатации ленточных конвейеров, запрещена работа лав на 17 шахтах.

По результатам проверок, на 392 должностных лица наложены штрафы, из них 20 - первые руководители предприятий.