На Сумщине фальшивомонетчика посадили на 5 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, подсудимый изготовил дома купюры, которые внешне походили на деньги.

Поддельными денежными знаками 46-летний мужчина решил воспользоваться в Сумах. 6 июня он разменял одну купюру у сумчанина, который дал махинатору две настоящих 50-гривневых купюры.

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На следующий день после первой удачной попытки он продолжил «реализацию» поддельных денег. Как установило следствие, три продавщицы отказались принимать «деньги», заметив подвох, однако ему удалось обмануть около десяти доверчивых продавцов и купить продукты питания.

Одна из продавщиц, наторговав более тысячи гривен, среди которых была и фальшивка, понесла их в банк. Эта «бумажка» была обнаружена и изъята работниками банка.

8 июня правоохранители установили личность фальсификатора. Совместно с оперативниками УБЭП, милиционеры отправились в город Алчевск, где в съемной квартире проживал задержанный, уже ранее судимый за аналогичное преступление.

В ходе санкционированного обыска была обнаружена 401 купюра номиналом по 100 гривен каждая с признаками подделки, а также компьютерная техника, бумага, краски, которую он использовал для преступной деятельности.

Суд назначил фальшивомонетчику наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 1 месяц с конфискацией принадлежащего ему имущества.