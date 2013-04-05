Преступники печатали гривни на струйнике и расплачивались с таксистами

Как сообщила УНИАН работник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, первого злоумышленника милиция задержала раньше — в феврале этого года, а личность второго долго не могли установить. Сейчас установлена личность еще одного фальшивомонетчика – это 22-летний житель Бердичева. В настоящее время ему также официально объявлено о подозрении в причастности к уголовному правонарушению.

"В феврале текущего года житомирская милиция открыла уголовное производство по факту сбыта поддельных украинских гривень, имевшему место в Бердичеве. Личность одного человека, причастного к уголовному правонарушению, была установлена сразу. В настоящее время милиция официально объявила о подозрении к изготовлению фальшивых денег его товарища", - уточнила О. Номерчук.

Когда продавец одного из продовольственных киосков Бердичева обратилась в милицию с сообщением о том, что за продукты рассчитались поддельной купюрой в 50 гривень, милиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Бердичева. При внешнем осмотре в кармане его куртки работники милиции выявили и изъяли купюру номиналом 200 гривень с явными признаками подделки.

По этому факту было открыто уголовное производство. Изъятые денежные купюры были направлены на экспертизу. Эксперты подтвердили, что деньги были изготовлены с помощью струйного принтера.

В ходе дальнейшего расследования подозреваемый, у которого изъяли фальшивые деньги, сознался, что непосредственно причастен к их изготовлению.

На сегодняшний день милиция установила несколько фактов сбыта поддельных денег обоими подозреваемыми. По их словам, они долгое время печатали купюры номиналом 50, 100 и 200 гривень на струйном принтере. Впоследствии злоумышленники умышленно использовали их при расчетах с таксистами, уличными торговцами, и в отдельных торговых точках. Чтобы очевидные признаки фальшивки нельзя было рассмотреть сразу, все они сбывались в темное время суток.

В соответствии с ч.2 ст.199 (Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины, обоим фальшивомонетчикам угрожает лишение свободы от пяти до десяти лет. Точное количество фальшивок сейчас устанавливается.