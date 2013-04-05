Преступники печатали гривни на струйнике и расплачивались с таксистами

03:06, 05 апреля 2013
Общество
1262

В Бердичеве правоохранители выдвинули обвинение одному из двух фальшивомонетчиков, которые изготовили значительное количество фальшивых купюр.

Как сообщила УНИАН работник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, первого злоумышленника милиция задержала раньше — в феврале этого года, а личность второго долго не могли установить. Сейчас установлена личность еще одного фальшивомонетчика – это 22-летний житель Бердичева. В настоящее время ему также официально объявлено о подозрении в причастности к уголовному правонарушению.

"В феврале текущего года житомирская милиция открыла уголовное производство по факту сбыта поддельных украинских гривень, имевшему место в Бердичеве. Личность одного человека, причастного к уголовному правонарушению, была установлена сразу. В настоящее время милиция официально объявила о подозрении к изготовлению фальшивых денег его товарища", - уточнила О. Номерчук.

Когда продавец одного из продовольственных киосков Бердичева обратилась в милицию с сообщением о том, что за продукты рассчитались поддельной купюрой в 50 гривень, милиция оперативно задержала подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Бердичева. При внешнем осмотре в кармане его куртки работники милиции выявили и изъяли купюру номиналом 200 гривень с явными признаками подделки.

По этому факту было открыто уголовное производство. Изъятые денежные купюры были направлены на экспертизу. Эксперты подтвердили, что деньги были изготовлены с помощью струйного принтера.

В ходе дальнейшего расследования подозреваемый, у которого изъяли фальшивые деньги, сознался, что непосредственно причастен к их изготовлению.

На сегодняшний день милиция установила несколько фактов сбыта поддельных денег обоими подозреваемыми. По их словам, они долгое время печатали купюры номиналом 50, 100 и 200 гривень на струйном принтере. Впоследствии злоумышленники умышленно использовали их при расчетах с таксистами, уличными торговцами, и в отдельных торговых точках. Чтобы очевидные признаки фальшивки нельзя было рассмотреть сразу, все они сбывались в темное время суток.

В соответствии с ч.2 ст.199 (Изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины, обоим фальшивомонетчикам угрожает лишение свободы от пяти до десяти лет. Точное количество фальшивок сейчас устанавливается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter