В Донецке задержали фальшивомонетчика

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, к правоохранителям с заявлением обратился работник фастфуда на автостанции «Щетинина» о том, что неизвестный гражданин попросил его разменять банкноту в 500 грн, которая оказалась поддельной.

По словам заместителя начальника участковых инспекторов милиции Пролетарского райотдела Александра Мордвинова, незамедлительно были начаты все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление личности и местонахождения мошенника.

В результате, менее, чем через сутки правоохранителям удалось установить злоумышленника - им оказался 39-летний ранее судимый житель Пролетарского района. Мужчина изобличён в совершённом преступлении и даёт признательные показания.

Как удалось выяснить в ходе досудебного расследования, данный гражданин занимался «денежным промыслом» по всей территории Украины, и таких эпизодов у него насчитывается более пятидесяти.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного Кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.