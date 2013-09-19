Международная конференция «Украина-Европа. Мировой опыт для законодательного регулирования использования подсластителей и пищевых добавок в Украине»

24 сентября в 10.30 в пресс-центре Украинского национального информационного агентства Укринформ (2 этаж) состоится Международная конференция по теме: «Украина-Европа. Мировой опыт для законодательного регулирования использования подсластителей и пищевых добавок в Украине», посвященная вопросам безопасности воздействия подсластителей и пищевых добавок на здоровье людей и адаптации мирового опыта для создания эффективной системы пищевой безопасности в Украине.

Участники: эксперты с мировым именем - профессор Университета Суссекса ЭРИК МИЛЛСТОУН - автор экспертного доклада по подсластителям для Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) (Великобритания) и профессор Института Рамаццини Центра исследований рака «Чезаре Мальтон» МОРАНДИ СОФРИТТИ (Италия) - автор экспериментальных исследований влияния на организм искусственных подсластителей. В мероприятии принимают участие ведущие украинские ученые, эксперты, народные депутаты, а также представители исполнительной власти и общественных организаций.

Во время конференции будут подняты вопросы необходимости использования в Украине пищевых добавок по которым существуют научные исследования по их вредности; безопасности и конкурентоспособности украинской пищевой продукции накануне возможного подписания ЗСТ с ЕС, пути законодательного реформирования и защиты прав потребителей.

Дата и место проведения : вторник, 24 сентября 2013 года 10:30-15:00, Информационное Агентство «Укринформ» ( ул. Б. Хмельницкого 8/ 16).

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