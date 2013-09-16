В Кабмине поручили возобновить работу региональных антирейдерских комиссий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, такое поручение Арбузов дал руководителям всех министерств, а также главам других центральных и местных органов исполнительной власти по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины намерено на законодательном уровне ввести определение «рейдерство», а также установить уголовную ответственность за рейдерские действия.

В конце мая 2013 г. Кабинет министров принял решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий и усилил ее состав.

Согласно принятому решению, в состав комиссии сейчас входят профильные министры, а не их заместители. Также несколько расширены задачи и функции комиссии, в частности, по защите прав инвесторов.

Справка УНИАН. Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий была создана в феврале 2007 г.

После административной реформы 2010 года работа комиссии была прекращена и возобновлена в октябре 2011 года.

Комиссию возглавляет первый вице-премьер-министр Украины.