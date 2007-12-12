Милиционер, защищаясь, применил оружие и ранил несколько человек

В Горловке Донецкой области работник милиции применил табельное оружие и ранил несколько человек, защищаясь от нападения.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного облуправления внутренних дел, около 20.00 на автобусной остановке в Горловке группа агрессивно настроенной молодежи в количестве 10-15 человек совершила нападение на трех сотрудников горуправления милиции.

По данным следствия, нападавшие находились в состоянии алкогольного состояния.

Во время самозащиты один из милиционеров после предупредительного выстрела был вынужден применить оружие, в результате чего несколько нападавших получили не опасные для жизни огнестрельные ранения.

В результате инцидента сотрудники милиции также получили различные телесные повреждения. Один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомами обеих глаз.

Следствие по данному инциденту проводит районная прокуратура.