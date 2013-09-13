Азаров: Газ от Shell обойдется Украине в $ 120-130 за тысячу кубов
21:13, 13 сентября 2013Общество
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Украине газ, который будет добываться согласно операционного соглашения с компанией Shell о разведке и добыче газа на Юзовской площади в Украине, обойдется в 120-130 долларов за тысячу кубометров.
Азаров озвучил цену газа от Shell
Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире программы "Шустер live" сегодня вечером.
"Повлияет на (государственный бюджет - УНИАН) только положительно, потому что мы получим дополнительные доходы. Мы получим свой дешевый газ. Сейчас мы получаем из России газ по 530 за тысячу кубометров. Такой цены нигде нет в мире на рынке так вот мы получим газ по цене 120-130 долларов со всеми издержками", - сказал Азаров.
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Как сообщал УНИАН, правительство подписало соглашение с компанией Shell о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Юзовской площади, ресурсы которой оцениваются в более 4 трлн кубических метров газа.
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