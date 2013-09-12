Азаров рассказал, когда Shell обеспечит Украину собственным газом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил журналистам, комментируя подписание сегодня в Гааге операционного соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади.

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«По сути, с сегодняшнего момента подписания начинается и большая работа по освоению наших сланцевых месторождений. Об этом мы сегодня говорили с президентом компании Shell и наметили, что примерно в 2015 году компания Shell уже будет добывать на Украине значительные объемы газа», - сказал Азаров. - «Нам непростая работа предстоит, но мы с компанией Shell уверены, что, во-первых, мы на правильном пути, что соглашение отвечает нашим национальным интересам и оно в конечном итоге решит проблему обеспечения Украины собственным газом».

Как сообщал УНИАН, сегодня представители Royal Dutch Shell и «Надра Юзовская» подписали операционное соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади, в результате которого компания Shell сможет юридически и фактически начинать работы по разведке и впоследствии добыче углеводородов на Юзовской площади.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, первый свободный газ с Юзовской площади ожидается получить в конце следующего года, а практическая добыча газа может начаться уже с 2015 года.

Также он отметил, что на первом этапе для проведения разведывательных работ Royal Dutch Shell планирует выделить более 500 млн долл., а в общем инвестиции в промышленную разведку и строительство коммуникаций на Юзовской площади оцениваются компанией около 10 млрд долл.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.