Главное за день: обзор топ-новостей

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ЕС пообещал ускорить безвизовый режим восточным соседям

В резолюции, осуждающей методы давления России на страны Восточного партнерства, принятой в четверг в Страсбурге, евродепутаты рекомендуют Еврокомиссии ускорить процесс упрощения визового режима и приблизить перспективу его полной отмены в странах, которые готовы к интеграции с ЕС. А чтобы их граждане не колебались в правильности политического выбора, Европарламент предлагает начать мощную информационную кампанию в странах Восточного партнерства для "продвижения его преимуществ и ценностей".

Сирия присоединилась к конвенции ООН о запрете химоружия

Сирия присоединилась к Конвенции ООН о запрещении химического оружия, заявил постпред Дамаска при Организации Объединенных Наций Башар Джафари. «Говоря официально, с сегодняшнего дня Сирия стала полноправным участником конвенции», - заявил он. Ранее в четверг представители ООН заявили, что получили от сирийских властей документы, касающиеся присоединения к конвенции. Официально полное содержание документов не назывался.

Дефицит внешней торговли украинскими товарами снизился в 1,5 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,5 раза - до 5812 млн долл. По информации Госстата, в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 экспорт из Украины снизился на 8,9% - до 35,927 млрд ​​долл. Импорт сократился на 13,2% - до 41,739 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2013 года составил 0,86 (в январе-июле 2012 года - 0,82).

Разведчики уличили Сирию в укрывательстве химоружия - СМИ

Американские и израильские разведывательные службы зафиксировали перемещение сирийских химических боеприпасов и ядовитых веществ из нескольких крупных хранилищ в десятки небольших. Сейчас таких складов насчитывается примерно полсотни. Согласно этим данным, сирийское Подразделение-450, отвечающее за химическое оружие, приступило к рассредоточению запасов отравляющих веществ несколькими неделями ранее, когда США начали подготовку к нанесению ударов по правительственным объектам.

В России при пожаре в психбольнице погибли 37 человек (фото)

В Новгородской области (Россия) во время пожара в психоневрологическом интернате «Оксочи» погибли 37 человек. Спасатели нашли тела 31 погибшего. Санитарку, которая ценой собственной жизни спасла 23 человека, решили посмертно наградить.

В Украине появится первая платная дорога: проезд будет стоить 6-15 гривен

В столице готовятся к строительству новой городской кольцевой автодороги, которая станет первой платной дорогой в Украине. Кольцевая начнется в районе Столичного шоссе, далее через Днепр и к Бориспольскому шоссе. Завершить разработку проекта планируют в следующем году, и если все сложится удачно, начнут строительство, которое завершат до 2017 года.

В Одесской области прорвало земляную дамбу, проводится эвакуация (видео)

В Одесской области из-за длительного дождя сегодня полностью размыло земляную дамбу, которая находится в 5 км от села Красное. Из зон подтопления в области отселены более 574 человека. В населенных пунктах Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино произошло частичное подтопление (до 20-30 см) около 200 частных жилых домов и 250 хозяйств, было перекрыто движение транспорта на трассе Августовское - Арциз - Татарбунары, прекращено электро- и водоснабжение.

Янукович: Украина достигла критериев, необходимых для подписания соглашения с ЕС

Украина движется по пути евроинтеграции уже много лет и за это время достигла критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации, заявляет президент Украины Виктор Янукович. «В последнее время мы вместе с нашими партнерами из Европейского Союза пришли к выводу, что Украина достигла тех критериев, которые соответствуют Соглашении об ассоциации, которое готовится к подписанию в ноябре этого года в Вильнюсе», - подчеркнул Янукович.

МИД требует от России срочно вернуть уцелевшего рыбака домой

МИД Украины в очередной раз требует от России объективно расследовать инцидент в Азовском море с украинскими рыбаками. Украинская сторона в очередной раз подняла вопрос о необходимости проведения всестороннего и объективного расследования инцидента, в результате которого погибли четверо граждан Украины, и завершения расследования в кратчайшие сроки. Украинская сторона также потребовала безотлагательно вернуть на родину пострадавшего в результате инцидента Федоровича.

Почти половина украинцев не прочли за 3 месяца ни одной книги - исследование

Как главную причину, мешающую чтению, 38% украинцев назвали отсутствие времени для этого, а почти половина респондентов отмечают, что читают реже, чем хотели бы. Исследование показало, что «уже 30% взрослых читателей имеют опыт чтения книг на компьютере, но печатная книга остается выбором №1». Среди книг , которые покупают украинцы , стало больше художественной и детской литературы и меньше научной, учебной и справочной литературы: в 2008 году доля художественной литературы составляла 41% по сравнению с 18% научной, тогда как в 2013 году она составляет 52% по сравнению с 5% научной. Среди самых популярных жанров литературы - современные детективы и любовные романы, произведения, написанные ранее 50-х гг ХХ века, современные приключенческо-исторические романы и прикладная литература. При этом русскоязычные книги выбирают лишь 25 % респондентов.