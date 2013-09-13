Разведчики уличили Сирию в перепрятывании химоружия - СМИ

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Wall Street Journal, который приводит данные информированных источников.

Сейчас таких складов насчитывается примерно полсотни.

Согласно этим данным, сирийское Подразделение-450, отвечающее за химическое оружие, приступило к рассредоточению запасов отравляющих веществ несколькими неделями ранее, когда США начали подготовку к нанесению ударов по правительственным объектам. Главной задачей планируемой операции в Вашингтоне называли «снижение возможностей сирийской армии по применению химоружия».

Разведчики полагают, что знают большинство мест хранения сирийского химоружия, однако по их мнению, результатом его рассредоточения может стать вывод из поля наблюдения части ядов и средств их доставки. По информации властей США, в своем распоряжении Дамаск имеет не менее тысячи тонн боевых отравляющих веществ.

Для наблюдения за сирийским химоружием и средствами его доставки США используют спутники. Однако по снимкам из космоса не всегда можно понять, что именно находится в грузовиках, перевозящих имущество Подразделения-450 по стране. Из-за этого американцы признают, что знают о местонахождении химоружия меньше, чем несколько месяцев назад, когда почти все оно хранилось на двух крупных складах на западе Сирии.

Подразделение-450 считается одной из наиболее засекреченных структур в Сирии. Оно подчиняется напрямую руководству страны, а все служащие в нем люди являются алавитами — единоверцами президента Башара Асада.

США объявили о намерении нанести удар по Сирии после 21 августа, когда в пригородах Дамаска не менее 1400 человек погибли вследствие отравления неизвестным газом. Американцы обвинили в этом сирийские правительственные силы и пообещали «наказать» правительство Башара Асада, хотя оно и отрицало свою причастность к атаке.

Удар, к которому готовились США, был отложен на неопределенное время, когда Сирия пообещала отказаться от своего химического оружия в обмен на ненападение. В Вашингтоне заявили, что «готовы изучить» эту возможность.