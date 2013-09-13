Сирия присоединилась к конвенции ООН о запрете химоружия

«Говоря официально, с сегодняшнего дня Сирия стала полноправным участником конвенции», - заявил он.

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Ранее в четверг представители ООН заявили, что получили от сирийских властей документы, касающиеся присоединения к конвенции. Официально полное содержание документов не называлось, пише Лента.ру.

В начале сентября власти Сирии согласились передать имеющееся в стране химическое оружие под международный контроль с целью его последующего уничтожения. С этим предложением выступила Москва, ответив таким образом на заявление Госсекретаря США Джона Керри о том, что в случае разоружения Сирии Соединенные Штаты могут отказаться от проведения военной операции в этой ближневосточной стране.

Конвенция ООН о запрещении химического оружия начала действовать в 1997 году. К настоящему моменту ее полноправными участниками являются, вместе с Сирией, 190 стран-членов ООН. К документу не присоединились лишь КНДР, Ангола, Южный Судан и Египет. Еще две страны, Израиль и Мьянма, подписали конвенцию, но не ратифицировали ее.