Пожар в новгородском интернате: санитарку, спасшую 23 человека, наградят посмертно

Спасатели продолжают разбирать завалы после пожара: к этому моменту обнаружены тела 30 погибших. Из 60 человек, находившихся ночью в здании, спасти удалось 23. Санитарку, которая погибла, спасая пациентов, обещают представить к награде.

В связи с большим количеством жертв пожара в интернате "Оксочи" в Новгородской области будет объявлен траур, сообщил губернатор региона Сергей Митин. "Будет объявлен, но об это мы поговорим позднее", - сказал собеседник РИА Новости.

Семья санитарки, спасшей жизни 23 человек, получит материальную помощь от епархии, а погибшая посмертно представлена к государственной награде.

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Как сообщал УНИАН, одноэтажное здание психоневрологического интерната в деревне Лука загорелось ночью на площади 670 квадратных метров. По неофициальным данным, полностью сгорел лечебный корпус мужского отделения. В интернате находились 60 человек.

По данным регионального управления Следственного комитета России, во время пожара в психоневрологическом интернате погибли 37 человек.

По факту пожара следственными органами Следственного комитета России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).