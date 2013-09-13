В Одесской области прорвало земляную дамбу, проводится эвакуация (видео)

Как сообщили УНИАН отделе связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, подразделения управления с 16:00 12 сентября работают над ликвидацией последствий стихии в населенных пунктах в Тарутинском и Арцизском районах области.

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Из-за длительного сильного дождя, который идет и сейчас, произошел подъем уровня воды в малых пересыхающих реках Анчорак и Когильник. В результате этого в населенных пунктах Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино произошло частичное подтопление около 200 частных жилых домов и 250 хозяйств, прекращено электро- и водоснабжение. Из подтопленных частных жилых домов временно отселяют людей.

На 15:00 отселено 574 человека, из них 90 детей, они размещены в помещениях сельских советов и домов культуры.

Эвакуация населения проходит во взаимодействии с работниками МВД, которые обеспечивают общественный порядок, охрану домов и имущества эвакуированного населения.

Силами ГСЧС, сельских советов, фермерских хозяйств проводятся работы по откачиванию и отведению воды из населенных пунктов.

Силами райавтодора продолжаются работы по восстановлению автомобильного сообщения с с. Победа. На мосту автодороги Победа-Березино образовалась промоина до 2 метров в высоту всего моста. Движение транспорта заблокировано. В селе Победа 1 дом разрушен, 6 домов и 1 хозяйственная постройка подтоплены.

Самая плачевная ситуация в с. Березино, где уровень воды достигает от 80 см до 1 метра в некоторых местах. Здесь имеют место случаи разрушения 11 жилых домов, еще 30 домов находятся под угрозой разрушения. В с. Березино работает экскаватор райавтодора для перенаправления потоков воды из данного населенного пункта.

Общее количество личного состава, задействованного на ликвидации подтопления, составляет 69 человек, а также 17 единиц техники и 8 мотопомп.

На месте чрезвычайной ситуации работает мобильно-оперативная группа под руководством первого заместителя начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Игоря Савельева.

На месте события находится заместитель председателя облгосадминистрации Валерий Матковский.

Видео: ГСЧС в Одесской области