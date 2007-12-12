В АМК рассказали, кто виноват в подорожании масла

В Антимонопольном комитете (АМК) Украины предполагают, что повышение цены на растительное масло в Украине осенью текущего года произошло в результате картельного сговора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил глава АМК Алексей КОСТУСЕВ.

Он также уточнил, что расследование по этому вопросу комитет планирует закончить 27 декабря.

“Для меня очевидно, что здесь был картельный сговор, потому что оснований для столь резкого повышения цен на подсолнечное масло, а именно на 61% за четыре месяца, не было. Были основания для роста: на 6% меньше собрали подсолнечника в мире в предыдущем году. Были основания для некоторого роста из-за того, что подорожало сырье. Однако настолько оно не подорожало”, - отметил А.КОСТУСЕВ, подчеркнув, что другие факторы оставались стабильными.

Глава АМК также сообщил, что в некоторых случаях сложилась дикая, по его оценке, ситуация, когда украинское подсолнечное масло за границей стоило меньше, чем в Украине.

“Мы считаем, что эти семь групп, которые держат основной рынок подсолнечного масла, скорее всего, заключили картельное соглашение, и мы намерены это доказать и наказать их за это”, - заявил А.КОСТУСЕВ, подчеркнув, что наказание может быть в виде штрафа до 10% выручки за последний год.

Напомним, с конца августа розничные цены на подсолнечное масло в Украине выросли в среднем на 30% по сравнению с началом 2007 года. Так, если на 30 декабря 2006 года литр растительного масла стоил 5,93 грн./литр., то в ноябре – порядка 10 грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине в январе-августе 2007 года произведено 1 млн. 426 тыс. тонн подсолнечного масла нерафинированного, что на 7,2% выше показателя за аналогичный период 2006 года.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.

В 2006/2007 МГ Украина произвела 2,25 млн. тонн подсолнечного масла против 2 млн. тонн, произведенных в 2005/2006 МГ.