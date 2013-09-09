В этом году в Украине предложение сахара составит 2,3 млн тонн

Сейчас в стране начался сезон сахароварения и всего планируется произвести 1,5 млн тонн сахара. Вместе с переходящими запасами это позволит полностью удовлетворить годовую внутреннюю потребность, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В Украине начат сбор сахарной свеклы. Поэтому стартует сезон сахароварения. И сегодня уже перерабатывают сахарную свеклу на Львовщине и Виннитчине. Всего в этом году переработкой сладкого корня планируют заняться на 63 предприятиях. Они переработают около 12 млн тонн сахарной свеклы», - отметил министр.

По его словам, такие объемы урожая сладкого корня позволят произвести 1,5 млн тонн сахара. Кроме того, на сегодняшний день в Украине еще более 800 тыс. тонн сахара переходящих остатков.

«Поэтому украинцы гарантированно будут с сахаром. Ведь внутреннее потребление сахара оценивается в среднем в 1,8 млн тонн. Поэтому произведенного продукта вместе с переходными запасами вполне хватит для годовой потребности рынка. Кроме того, мы обязательно будем иметь необходимые переходные остатки на начало следующего маркетингового года», - сказал Присяжнюк.

Также Министр напомнил, что в настоящее время Минагрополитики совместно с производителями сахара продолжают работать над расширением внешних рынков сбыта этого продукта.