СМИ: Судан поставляет оружие сирийским боевикам авиацией под украинским флагом

Судан снабжает сирийскую оппозицию, используя для транзита сперва территорию Катара, а затем Турции.

Как сообщает американское издание, Судан отправляет в Сирию боеприпасы местного и китайского производства, в том числе новейшие патроны для стрелкового оружия малой дальности, которые уже были замечены у боевиков. Оружейные поставки включают также противовоздушные ракеты, пишет RT.com.

Известно, что Судан поддерживает суннитских радикалов в Сирии, при этом объём незаконных поставок оружия из этой страны остаётся тайной.

Эксперты отмечают, что подобная «подпитка» сирийских боевиков рискует обернуться большими проблемами для руководства страны — под угрозой тесные экономические и дипломатические связи Судана с Ираном и Китаем. Оба государства предоставляли военную и техническую помощь оружейной индустрии Судана, контролируемой властями. Теперь Пекин и Тегеран могут усмотреть в продаже оружия на сторону нежелательный исход подобного сотрудничества.

Власти Судана отрицают факт помощи какой бы то ни было стороне сирийского конфликта. В частности, об этом заявлял пресс-секретарь президента страны Омара Хассан аль-Башира. Однако эта страна уже не раз проводила аналогичные трансферы, отвергая обвинения в причастности к незаконным поставкам. К примеру, суданское оружие и амуниция появлялись в Южном Судане, Сомали, Кот-д’Ивуаре, Чаде, Кении, Мали и Уганде. Кроме того, боеприпасы поставлялись и ливийской оппозиции, сообщает New York Times.

Два американских чиновника заявили, что поставки были произведены самолетами под украинским флагом . Управление воздушным движением в регионе заявило, что по крайней мере три украинских компании произвели вылеты военно-транспортными самолетами в этом году из Хартума, столицы Судана, на аэродром на западе Турции вблизи сирийской границы.