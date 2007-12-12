Киев берет под охрану мосты через Днепр

С 1 января 2008 года столичная власть организует охрану автодорожных мостов через реку Днепр в Киеве.

Об этом сообщается на официальном веб-портале столичной власти.

В частности, согласно распоряжению КГГА, возьмут под охрану Южный мост, мост Метро с мостом через Русановскую протока, Московский мостовой переход с мостами через р. Днепр и р. Десенку, мост им. Патона и Парковый пешеходный мост на о.Труханов.

Соответствующее решение было принято, учитывая государственную и стратегическую значимость указанных объектов, принадлежность к режимным объектам, которые нуждаются в осуществлении необходимых профилактических мер с целью предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно принятому решению, коммунальное предприятие "Киевавтодормост" коммунальной корпорации "Киевавтодор" как балансодержатель мостов должно определить организацию для выполнения функций по охране мостов в соответствии с требованиями Закона Украины „О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", и предпринять необходимые меры для оборудования постов охраны.

В свою очередь Главному управлению транспорта поручено при разработке бюджетных запросов в проект бюджета на 2008 год и последующие годы включать в них потребность в бюджетных расходах на выполнение работ, предусмотренных данным распоряжением.

Как сообщал УНИАН, по предварительным подсчетам, на охрану городских мостов необходимо около 5 млн. грн. По информации Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, для охраны мостов планируется привлечь работников милиции. Вопрос относительно необходимости охраны мостовых переходов появился в связи с тем, что неизвестные лица на объектах выкручивали дорогостоящие светильники и разрушали некоторые конструкции.