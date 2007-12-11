НАТО думает, что делать сокращенным украинским офицерам

В НАТО рассматриваются планы дальнейшего усовершенствования помощи украинской стороне в переподготовке увольняющихся военнослужащих через сеть специализированных курсов, которая действует на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в частности, об этом шла речь сегодня в штаб-квартире Североатлантического Альянса в Брюсселе на заседании Экономического комитета НАТО с Украиной.

В ходе заседания было проанализировано состояние сотрудничества Минобороны Украины с НАТО по вопросам, направленным на преодоление негативных последствий военной реформы.

В частности, стороны обменялись взглядами относительно текущего состояния этой работы и обсудили перспективы ее распространения учитывая процессы сокращения Вооруженных Сил Украины.

Как отмечалось во время заседания, в НАТО рассматриваются планы дальнейшего усовершенствования помощи украинской стороне в переподготовке увольняющихся военнослужащих через сеть специализированных курсов, которая действует на территории Украины, а также через работу Центра социальной адаптации военнослужащих, работающего на базе Национального университета в Хмельницком. При этом акцент делается на трудоустройстве именно после получения дополнительной подготовки.

Еще одной перспективной формой сотрудничества является экспертная совещательная помощь стран Альянса непосредственно на двусторонней основе.

Как отметили в Минобороны, результаты заседания станут основой для национальных решений стран-членов НАТО и Экономического комитета Альянса, которые будут приниматься на следующий год.