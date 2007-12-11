Президент Украины принял участие в праздновании Хануки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Центральную синагогу в Киеве, где еврейская община столицы сегодня отмечает один из самых больших иудейских праздников - Хануку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в своем поздравительном слове Президент отметил, что украинцы и евреи имеют многих общих страниц истории, пережили вместе много вызовов. «Мы сегодня являемся представителями двух братских народов, на нас лежит ответственность за сегодняшний диалог и почет, который относится к прошлому. Нам нужно четко пройти эту дорогу», - сказал он.

Президент засвидетельствовал глубокое уважение еврейскому сообществу и подтвердил твердую позицию Украинского государства, которое всегда будет гарантировать надлежащую защиту культурных и духовных потребностей каждого национального меньшинства, «будет толерантная и чувствительная», в частности к знаковым для еврейской нации моментам. «Моя позиция к еврейской нации, народу всегда была открытой и такой останется», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Среди не окончательно решенных вопросов глава государства назвал использование культовых сооружений. В.ЮЩЕНКО сообщил, что на первый квартал 2008 года запланирована общегосударственная инвентаризация всех таких зданий – потом они, при наличии соответствующих запросов, должны быть переданы общинам. «Больше всего, что может нас объединить, это наша духовность, уважение к вероисповеданию людей, которые рядом с нами. В этом первая демонстрация толерантности, уважения к какой-либо нации, в том числе еврейской», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Касаясь темы Холокоста, В.ЮЩЕНКО отметил большое количество в Украине праведников мира. «Мы имеем огромное количество примеров, как истинно, руководствуясь и нашими историческими, и традиционными связями, поступила наша нация в, возможно, самые сложные времена жизни еврейского народа», - сказал он.

«В этот светлый день у нас есть очень много поводов поздравить и почтить друг друга, воздать хвалу Господу Богу за то, что на этой прекрасной земле, в мире и согласии еще много-много тысяч лет назад проживали две нации - украинцы и евреи», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также принял участие в зажжении ханукии (восьмисвечная менора).

Как отметили в пресс-службе, уважая праздник еврейской общины, В.ЮЩЕНКО уже шестой год подряд посещает Центральную синагогу Киева на Хануку.

***Ханука празднуется восемь дней, на протяжении которых в синагогах читается специальная молитва, а в домах каждый вечер зажигают особенный восьмисвечник (ханукию).