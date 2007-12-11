Авария на шахте ”Красный партизан”: из-под земли выводят горняков

В Луганской области на шахте "Красный партизан" в данное время вновь проводится массовая эвакуация горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 15.42 11 декабря на шахте "Красный Партизан" (ГП "Свердловантрацит") произошло внезапное отключение электроэнергии на центральной промплощадке и площадке воздухоподающего ствола. В момент аварии в шахте находился 361 работник. В вертикальных стволах людей нет.

В данное время эвакуация горняков продолжается.

В штабе уточнили, что это второе отключение электроэнергии на шахте за последние два дня.

Как сообщал УНИАН, утром 10 декабря на шахте "Красный партизан" также произошло внезапное отключение электроэнергии. В момент аварии в шахте находилось 299 человек. Все они были выведены по рабочим наклонным стволам. При эвакуации никто не пострадал.