Три человека погибли в ужасной аварии на Тернопольщине (фото)

09:19, 02 сентября 2013
Общество
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Вблизи села Колодное Тернопольской области жертвами ДТП стали три человека.

В Тернопольской области жертвами ДТП стали три человека / Фото : 0352.com.ua

Как сообщили УНИАН в областном управлении Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье вблизи села Колодное Збаражского района.

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Водитель грузовика-автоцистерны «Вольво» допустил столкновение с автомобилем «Фиат-Дукато» и опрокинулся. Водитель молоковоза погиб на месте происшествия, также погибли водитель «Фиата» и его пассажир. Еще один пассажир «Фиата» госпитализирован с тяжелыми травмами.

Правоохранительные органы проводят расследование.

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