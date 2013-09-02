Три человека погибли в ужасной аварии на Тернопольщине (фото)
09:19, 02 сентября 2013Общество
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Вблизи села Колодное Тернопольской области жертвами ДТП стали три человека.
В Тернопольской области жертвами ДТП стали три человека / Фото : 0352.com.ua
Как сообщили УНИАН в областном управлении Госавтоинспекции, авария произошла в воскресенье вблизи села Колодное Збаражского района.
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Водитель грузовика-автоцистерны «Вольво» допустил столкновение с автомобилем «Фиат-Дукато» и опрокинулся. Водитель молоковоза погиб на месте происшествия, также погибли водитель «Фиата» и его пассажир. Еще один пассажир «Фиата» госпитализирован с тяжелыми травмами.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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