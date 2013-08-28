В Бердичеве столкнулись три автомобиля, 7 пострадавших (фото)

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, авария произошла в ночь на 28 августа на перекрестке улиц Ленина и Ватутина в Бердичеве.

Как выяснили правоохранители на месте происшествия, "около 01.15 сегодня 49-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», двигаясь по ул. Ленина в направлении центра города, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Audi-100», после чего последний столкнулся с автомобилем «САЗ-3597», припаркованном на обочине".

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На месте происшествия спасателям пришлось разрезать салон Audi-100, чтобы изъять водителя.

Как уточнила Ващенко,"по этому факту начато уголовное производство, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины ДТП, и виновные".

В результате аварии семи человек с разными травмами средней тяжести госпитализированы в Бердичевскую районную больницу. Среди травмированных - водители трех автомобилей и пассажиры в возрасте от 19 до 49 лет.

Сейчас эксперты устанавливают, были ли трезвыми водители автомобилей - участников ДТП.