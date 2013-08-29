Кабмин решил смягчить ответственность за хранение наркотиков

Этот первый в Украине документ такого рода разрабатывался Госслужбой по контролю за наркотиками с 2010 года. Стратегия предполагает, в частности, декриминализацию отдельных статей Уголовного кодекса, касающихся борьбы с распространением наркотиков, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

Например, сейчас ст. 309 УК ("незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта") предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. "Имеет смысл усилить уголовную ответственность за распространение и продажу больших объемов наркотиков, а за хранение небольших объемов — до десяти доз — ввести административную ответственность",— заявил советник Госслужбы по контролю за наркотиками Владимир Ященко. Его поддержал и глава ведомства Владимир Тимошенко: "Правоохранительные органы должны сконцентрировать свои усилия на реальных преступниках, а не наркозависимых".

Следует отметить, что в 2013 году Министерство здравоохранения насчитало в стране 387 тыс. потребителей инъекционных наркотиков. В госслужбе же фиксируют рост потребления наркотических веществ — если в 2001 году их количество составляло 21 человек на 10 тыс. населения, то в 2013-м — уже 33 человека. "Мы планируем к 2020 году уменьшить количество потребителей инъекционных наркотиков на 20%, а количество смертей от передозировки наркотиков — на 30%",— сказал Владимир Тимошенко.

Помимо прочего, документ предусматривает расширение сети аптек, торгующих лекарствами с содержанием наркотических веществ. Эту норму одобрили общественные организации. По их данным, сейчас лишь 500 аптек из 20 тыс. работающих в стране торгуют медпрепаратами, содержащими наркотические вещества. "Малое число аптек связано с драконовскими требованиями к ним. Для торговли препаратами, содержащими наркотические вещества, аптеки должны иметь решетки, сигнализацию, толщину стен в 50 см. В результате онкологические и паллиативные пациенты, чтобы купить нужные обезболивающие препараты, вынуждены ехать за тридевять земель",— заявила юрист Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Ольга Скорина.

Организаторы "Конопляного марша" за либерализацию антинаркотического законодательства, который проходил в Киеве в мае этого года, одобряют введение стратегии, но считают ее недостаточно гуманной.

"Следует отменить не только уголовную, но и административную ответственность для потребителей наркотиков. Власти надо сосредоточиться на борьбе не с потребителями, а с наркосиндикатами и крупными торговцами",— заявила активистка движения Анастасия Живкова.