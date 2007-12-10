Руководство МВД просит Ющенко посодействовать с ”Трамадолом”

Руководство Министерства внутренних дел Украины направило Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО письмо с просьбой способствовать в решении вопроса о квотировании производства ядовитого лекарственного средства «Трамадол».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

По убеждению правоохранителей, квотирование производства ядовитого лекарственного средства «Трамадол» реально уменьшит его широкодоступность для наркозависимых.

Приводя факты незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, в частности трамадола, в МВД выражают убеждение, что это непосредственно связано с несовершенной законодательной базой. “Именно из-за правового неурегулирования эти «сладкие» капсулы практически беспрепятственно доступные для наркоманов”, - отметили в ДОС.

По данным правоохранителей, в этом году работниками органов внутренних дел обнаружено почти 3,7 тыс. фактов нарушений установленных правил обращения лекарственных средств, которые содержат подконтрольные вещества, в частности, трамадол. По этим фактам возбуждено 1,1 тыс. уголовных дел, а из незаконного оборота изъято 1,3 млн. доз данных медпрепаратов, в том числе почти 700 тыс. капсул трамадола.

Кроме того, как сообщили в ДОС, с 20 ноября этого года на территории государства проходила комплексная оперативно-профилактическая отработка объектов легального оборота и возможных мест ”уличной” торговли сильнодействующими и ядовитыми лекарственными средствами под условным названием ”Лекарства”. Во время операции работники милиции проверили 3,8 тыс. субъектов хозяйствования и обнаружили свыше 270 фактов нарушения порядка оборота лекарственных средств в заведениях здравоохранения и 473 фактов ”уличной” торговли.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, потребность государства в “Трамадоле” для медицинских целей составляет около 4 млн. доз препарата. Однако ежегодно производится свыше 70 млн. доз “Трамадола”.