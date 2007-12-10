В Запорожье во время строительства моста обрушился 100-тонный кран: жертв нет

В воскресенье, около 10 часов утра на строительстве автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье произошла авария – опрокинулся на бок гусеничный кран грузоподъемностью 100 тонн. Жертв и пострадавших нет.

Как рассказал корреспонденту УНИАН главный инженер генподрядчика строительства ОАО «Мостобуд» Юрий ШАПИРОВСКИЙ, в настоящее время в Запорожье работает комиссия по расследованию случившегося в составе представителей котлонадзора Запорожской области; мостоотряда №122, который производил работы; управления механизации – владельца крана; генподрядчика, которого представляет заместитель председателя правления «Мостобуда» – руководитель запорожской стройки Иван ОЛЬХОВИК.

На строительстве магистрали этот кран собрал уже 144 балки длиной 33 метра и весом около 62 тонн каждая. В пролете, где произошла авария, при помощи этого же крана уже смонтированы 5 балок. В ходе монтажа 6-й, при повороте кран медленно опрокинулся на бок.

«Мы рассматриваем 3 рабочих версии происшедшего: усталость металла, человеческий фактор и, возможно, в результате дождей и мокрого снега могло подмыть одну из плит, на которой стоял кран», - пояснил Ю. ШАПИРОВСКИЙ. - Более полный и окончательный анализ причин аварии мы ждем от комиссии через несколько дней. Приняты меры для исключения подобных происшествий в дальнейшем».

Собеседник УНИАН сообщил, что имеются технические заключения об исправности крана и на его эксплуатацию на данном строительстве, выданные запорожским котлонадзором. «Такие краны мы освидетельствуем ежегодно, очередное, по графику, – в марте 2008 года» - прокомментировал он.

В настоящее время известно, что механизмы крана – лебедки, двигатель, нижняя часть и «гусек» стрелы не повреждены. Повреждена лишь средняя часть стрелы. Ориентировочная стоимость работ по ремонту – от 12 до 14 тысяч гривен. Генподрядчик выполнит ремонт за свои средства.

«Самое главное – во время случившегося никто из людей не пострадал. На участке, где случилась авария, уже работает другой – 75-тонный кран. Туда же мы отправили кран из Киева грузоподъемностью 100 тонн. Во вторник к вечеру он прибудет в Запорожье. В среду работы продолжатся в полном объеме двумя кранами. Поэтому на графике строительства моста происшедшее не скажется. В целом, «Мостобуд» опережает годовой план выполнения работ почти на 2 миллиона гривен», - добавил Ю. ШАПИРОВСКИЙ.

По словам главного инженера компании, вышедший из строя кран будет восстановлен за 2-3 недели. В специализированной лаборатории «просветят» металл поврежденной стрелы, определят его усталость. Эта же лаборатория изучит состояние лебедок. После ремонта будут проведены испытания, кран получит соответствующее освидетельствование и возвратится на стройку.