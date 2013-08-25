В Харькове побили рекорд Гиннеса, создав клумбу длиной 2,8 километра (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что это почти на 800 метров превышает предыдущий рекорд, установленный в городе Тилбург (Нидерланды) в 2009 году.

Цветочная клумба на набережной реки Лопань возле сквера «Стрелка» создана в честь 70-летия освобождения города и Дня Независимости Украины. Сейчас набережную украшают 80 тысяч желто-синих цветов.

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По словам флористов, которые работали над рекордной клумбой, растения сорта тагетис и петуния не притязательны и при хорошем поливе цветут до морозов. Цветы останутся на набережной до 28 августа, потом их развезут в харьковские школы.