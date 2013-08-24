В Запорожье кредитные аферисты водили за нос более тысячи украинцев (видео)

Вместо этого у доверчивых горожан просто выкачивали деньги, - чтобы получить кредит, заемщик должен был сначала оплатить фирме так называемый "страховой взнос".

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Таким образом злоумышленники обманули более тысячи человек, сообщает ТСН.

В кредитном союзе заманивали запорожцев стабильностью, доступностью и малыми процентами. Так, жертвой аферистов стала женщина, которая хотела взять 300 тысяч гривен под три процента. Ее заявку приняли, но сначала попросили страховой взнос - более 20-ти тысяч.

"То есть реально они берут сначала деньги, затем подписывается договор. Договор никто в руки не брал, показали быстро, мелким шрифтом. На вопрос - когда будут деньги, ответили - точно деньги будут, вот через 3 дня, 4 дня, деньги будут. Но денег так и не дождалась", - рассказала женщина.

После оплаты страховки мошенники банально тянули время, заставляя людей еще и платить проценты за еще невыданный кредит. "А где же мой кредит? Она говорит - а надо оплачивать деньги за кредит! Витя (муж) говорит - какой кредит, вы же его мне не дали! - А надо читать договор! Витя тогда сел в машину и поехал в офис. Только туда зашел, его выгнали", - рассказала жительница Запорожья.

"Мы уже ничего не хотели, только верните нам 3,5 тысячи, что мы вам отдали, больше ничего. Но в грубой форме они сказали - выйдите", - добавила женщина.

Кредиторы делали все, чтобы клиенты в договор не вчитывались. Среди текста на 30-ти страницах и строка, что страховой взнос им не вернут никогда.

"В соглашении, которое вы подписывали, написано, что страховку мы не возвращаем ни в коем случае, то есть получаете кредит - не получаете кредит, страховка не возвращается", - сообщил заместитель начальника УВД г. Запорожье Сергей Натахин.

За несколько лет в ловушку мошенников попали более тысячи человек. Реальные кредиты получили только двое запорожцев. За масштабное мошенничество руководителям фирмы грозит до 8 лет тюрьмы. А вот у обманутых горожан шансов вернуть свои деньги почти нет.