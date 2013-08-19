СМИ: Аферист, обобравший украинцев на 25 миллионов, объявлен в розыск

После того как Максим Островский был задержан в своей квартире на Печерске, он был доставлен в ужгородский суд для избрания меры пресечения. Но, несмотря на митинги под судом и призывы сотен обманутых людей посадить афериста, суд отпустил его под залог 250 тыс. грн. В итоге Островский исчез. На днях он был официально объявлен в розыск.

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Об этом сообщил собеседник газеты Вести в правоохранительных органах.

Также, по его словам, Островский, вероятно, сменил имя и выехал за рубеж.

Как сообщал УНИАН, тернопольские милиционеры задержали мошенника, который обманул свыше 80 людей на сумму почти 0,5 млн. грн. 24-летний волынянин в прошлом году заключал с людьми договоры на изготовление металопластикових окон, брал деньги, после чего исчезал.