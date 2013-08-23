Украинские дальнобойщики уже неделю простаивают на российской таможне без еды

Перевозчики подтверждают, что границу с Россией они действительно преодолели без задержки. Проблемы начались на таможенных постах. Там собрались сотни украинских фур с продовольственными и промышленными грузами.

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На Крупецком таможенном посту дальнобойщики уже неделю ждут только того, чтобы их вызвали на осмотр груза. Фуру, которая везет утеплитель, дважды проверяли на рентгене, а образцы товара отобрали на анализ. Теперь водитель ждет результатов экспертизы, сообщает ТСН.

Между тем машину с украинскими носками осматривали сутки - перебрали каждую пару. "Машины из России, Турции, Молдовы в течение суток заходят, идут, растамаживаются", - рассказал водитель Михаил Фрайтаг. По графику компании-перевозчика, водители уже должны быть на пути домой.

Водители ежедневно связываются с коллегами и говорят, что похожая ситуация наблюдается и в других городах. "В Белгороде та же ситуация. Товарищ звонил, говорит, он сейчас 93-й в очереди", - добавил Фрайтаг.

В четверг, 22 августа, начали постепенно покидать пункты растаможивания грузовики с украинским товаром, которые прибыли туда 14 августа. Судьба остальных автомобилей неизвестна. Водители насчитали только на Крупецком таможенном посту 50 фур из Украины.